В прошлом году в Брянске произошло 302 пожара

10 Апр 18:19 2019-04-10T18:19:07+03:00

Основные причины возгораний - нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, поджог и неосторожность при курении. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ущерб от них превысил 95 миллионов рублей

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В Брянске подсчитали количество пожаров за прошлый год. Всего в городе произошло 302 возгорания. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Брянска, сообщает пресс-служба мэрии.

Материальный ущерб от пожаров превысил 95 миллионов рублей. По данным отдела надзорной деятельности и профилактической работе по городу Брянску ГУ МЧС России по Брянской области, пожары чаще всего случаются в жилых домах, автомобилях, торговых, складских и производственных помещениях. Основные причины - нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, поджог и неосторожность при курении.

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ИСТОЧНИК KP.RU