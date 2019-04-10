18 мая Медцентр «Здоровье» приглашает на бесплатный прием

10 Апр 18:10 2019-04-10T18:10:28+03:00

Прием специалистов 18-го мая с 12:00 до 18:00

В медцентре будет проводиться бесплатный прием гинекологов и онкогинекологов из ведущего НИИ страны — НМИЦАГиП имени В.И. Кулакова

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18-го мая с 12:00 до 18:00 в медицинском центре «Здоровье», г. Брянск, Советский р-он, пр-т Станке Димитрова, д.76 будет проходить бесплатный прием врачей гинекологов, онкогинекологов из ведущего научно-исследовательского института страны — НМИЦАГиП имени В.И. Кулакова. Предварительная запись обязательна!

• к.м.н. Оводенко Дмитрий Леонидович — гинеколог, онкогинеколог

• Серёгин Александр Александрович — гинеколог, онкогинеколог

• Новейшее оборудование, превосходные инструменты и условия работы позволяют выполнять на самом высоком

уровне весь спектр хирургических вмешательств как при доброкачественных гинекологических заболеваниях (миома матки, опухоли яичников, пролапсы, недержание мочи, эндометриоз и т.д.), так и при раке органов женской репродуктивной системы (рак вульвы, рак шейки матки, рак тела матки, рак яичников).

• Бесплатный прием для записи пациенток на хирургическое лечение в НМИЦАГиП имени В.И. Кулакова, (г.Москва , ул. Академика Опарина д.4). В ряде случаев клиника предоставляет возможность оказания медицинской помощи по различным бюджетным и страховым программам, что позволяет пациенткам получать необходимые операции бесплатно.

За дополнительной информацией обращайтесь к администраторам центра или по телефону: 8 (4832) 32-22-20; 8 (4832) 32-22-21 или же на сайте www.medcentr-zdorovie.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лицензия №3201-001615 от 12.12.2018г.реклама

ИСТОЧНИК KP.RU