В Брянске начали подготовку к купальному сезону

10 Апр 17:54 2019-04-10T17:54:32+03:00

Напомним, в прошлом году в Брянске утонули шесть человек. Все они купались в запрещенных местах. Фото: Елена РАКОВА

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В Брянске началась подготовка к новому купальному сезону, который откроется в начале лета. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

В этом году на официальных пляжах установят 65 знаков безопасности на воде, появятся буйки, обновят информационные стенды. Водолазы обследуют дно. Кроме того пройдет обучение матросов-спасателей, которые будут дежурить на пляжах, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, в прошлом году в Брянске утонули шесть человек. Все они купались в запрещенных местах. Для сравнения, в 2017 году погибли 11 отдыхающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU