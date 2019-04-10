2019-04-10T17:30:31+03:00
Общество

Сельцовского полицейского-беглеца Левана Хуцишвили отправят в колонию на четыре года

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Беглеца поймали 30 декабря.Беглеца поймали 30 декабря.Фото: Елена РАКОВА
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В среду, 10 апреля, в Сельцо огласили приговор бывшему полицейскому Левану Хуцишвили. Экс-правоохранитель отправится в колонию общего режима на четыре года.

31 марта 2017-го Леван Хуцишвили выслушал приговор Сельцовского городского суда за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Тогда он получил 5,5 лет колонии. В этот же день он покинул здани суда и скрылся в неизвестном направлении. Летом того же года наказание сбежавшему участковому смягчили до 3,5 лет колонии общего режима.

Левана Хуцишвили задержали накануне нового года. 30 декабря он приехал в Сельцо, чтобы повидаться с родными.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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