В Бежице пьяный пенсионер украл в магазине телефон
В Брянске 61-летнего пенсионера заподозрили в краже телефона. По версии следствия, он взял забытый гаджет в магазине.
Все случилось днем 6 апреля. 35-летняя жительница Бежицы во время оплаты покупок в супермаркете положила телефон на кассовую стойку и забыла про него. Когда горожанка вернулась за мобильником, его уже не было.
По записи с камер видеонаблюдения предполагаемого воришку нашли. Им оказался 61-летний местный житель.
- Подозреваемый написал явку с повинной и выдал похищенный телефон, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По его словам, решение о краже он принял спонтанно, под воздействием алкоголя.
Теперь пенсионеру грозит до пяти лет колонии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU