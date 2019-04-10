В Бежице пьяный пенсионер украл в магазине телефон

10 Апр 17:06 2019-04-10T17:06:29+03:00

За это брянцу грозит до пяти лет колонии

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В Брянске 61-летнего пенсионера заподозрили в краже телефона. По версии следствия, он взял забытый гаджет в магазине.

Все случилось днем 6 апреля. 35-летняя жительница Бежицы во время оплаты покупок в супермаркете положила телефон на кассовую стойку и забыла про него. Когда горожанка вернулась за мобильником, его уже не было.

По записи с камер видеонаблюдения предполагаемого воришку нашли. Им оказался 61-летний местный житель.

- Подозреваемый написал явку с повинной и выдал похищенный телефон, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По его словам, решение о краже он принял спонтанно, под воздействием алкоголя.

Теперь пенсионеру грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU