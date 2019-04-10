В Брянске у детского сада «Солнышко» пройдут сплошные проверки
Полицейские будут дежурить 12 апреля с 7.15 до 7.45
Напомним, за нарушение автомобилисту грозит штраф в три тысячи рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске у детского сада «Солнышко» 12 апреля водителей ждут сплошные проверки.
Патрульные машины будут дежурить у дома № 59 на улице Киевской с 7.15 до 7.45, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Полицейские проверят, соблюдают ли водители правила перевозки детей.
Напомним, за нарушение автомобилисту грозит штраф в три тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU