В сквере Карла Маркса в Брянске планируют срубить девять аварийных деревьев

10 Апр 16:31 2019-04-10T16:31:23+03:00

Специалисты отметили, что 90% деревьев нужно сохранить. А сиреневую аллею следует омолодить, высадив новые кусты. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В этом году в Брянске с сквере Карла Маркса пройдет ремонт. Многие горожане обеспокоились тем, что деревья из сквера уберут. В среду, 10 апреля, специалисты обследовали все насаждения. В итоге аварийных деревьев насчитали 15 штук.

Но три наклонные туи пообещали выровнять. Липу, ясень и дуб решили дополнительно обследовать с помощью профессионального оборудования, которое предоставит БГИТУ. Девять деревьев точно уберут с территории сквера. На их месте появятся новые насаждения.

Специалисты отметили, что 90% деревьев нужно сохранить. А сиреневую аллею следует омолодить, высадив новые кусты.

- Комиссия с участием представителей общественности и научного сообщества еще раз соберется в сквере в ближайшие дни, когда будет проводиться техническое диагностирование трех деревьев, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Тогда будет понятно точное количество деревьев, которые уберут в ходе санитарной вырубки в сквере.

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ИСТОЧНИК KP.RU