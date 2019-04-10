В сквере Карла Маркса в Брянске планируют срубить девять аварийных деревьев
В этом году в Брянске с сквере Карла Маркса пройдет ремонт. Многие горожане обеспокоились тем, что деревья из сквера уберут. В среду, 10 апреля, специалисты обследовали все насаждения. В итоге аварийных деревьев насчитали 15 штук.
Но три наклонные туи пообещали выровнять. Липу, ясень и дуб решили дополнительно обследовать с помощью профессионального оборудования, которое предоставит БГИТУ. Девять деревьев точно уберут с территории сквера. На их месте появятся новые насаждения.
Специалисты отметили, что 90% деревьев нужно сохранить. А сиреневую аллею следует омолодить, высадив новые кусты.
- Комиссия с участием представителей общественности и научного сообщества еще раз соберется в сквере в ближайшие дни, когда будет проводиться техническое диагностирование трех деревьев, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Тогда будет понятно точное количество деревьев, которые уберут в ходе санитарной вырубки в сквере.
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ИСТОЧНИК KP.RU