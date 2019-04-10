На улице Советской в Брянске появятся три светофора с кнопкой

10 Апр 16:12 2019-04-10T16:12:22+03:00

Напомним, последний раз ремонт улицы Советской проходил в 2007 году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Также здесь поставят светодиодные светильники

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На улице Советской в Брянске в этом году пройдет ремонт.

На участке от переулка Трудового до улицы Крахмалева заменят асфальт, смонтируют светодиодные светильники, поставят новые светофоры с кнопкой. Последние появятся: в районе детской больницы, напротив сквера энергетиков, возле УГИБДД.

Также дорожники отремонтируют тротуары и установят пешеходные металлические ограждения, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, последний раз ремонт улицы Советской проходил в 2007 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU