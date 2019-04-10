Брянский депутат Госдумы Борис Пайкин голосовал против рыбных олигархов

10 Апр 15:18 2019-04-10T15:18:49+03:00

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Фракция «ЕР» в Госдуме, в состав которой входят три брянских депутата, сумела стремительно, сразу в трех чтениях подряд, протащить очередной скандальный законопроект.

На этот раз о крабовых аукционах. Его принятие, по мнению экспертов, несет субъектам многомиллиардные убытки и потерю тысяч рабочих мест.

Еще на стадии выдвижения законодательная инициатива вызвала резкое неприятие со стороны рыбаков, сенаторов и губернаторов всех приморских регионов, где прокатилась волна протестов. Против него проголосовали ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», но голосов послушных членов «партии власти» оказалось достаточно для его принятия.

Суть закона в замене принципа предоставления квот на вылов. Исторический принцип наделения долями квот действует в России с 2003 года и был введен по поручению Президента Путина. Тогда правительство постановило предоставлять право добывать рыбу и крабов на основании статистики вылова предприятия – тем, кто действительно занимается добычей, простым труженикам моря. Теперь половина квот будет выставлена на аукционы, и в этом эксперты видят прямую заинтересованность олигархов.

Любой толстосум, не имеющий отношения к отрасли, сможет выкупить квоту и потом сдавать её в аренду рыболовам, получая на ровном месте свои проценты. А десятки предприятий Приморья будут разорены, без средств к существованию останутся тысячи рыбацких семей.

Известный экономист Михаил Делягин так прокомментировал ситуацию: «С осени позапрошлого года российское рыболовство буквально трясет: группа родственников высокопоставленных чиновников решила переделить рынок, начав с наиболее рентабельного краболовства. А чтобы переделить, нужно отказаться от общепринятого в мире исторического принципа, обеспечивающего стабильность, предсказуемость и устойчивый прогресс, и вернуться к постоянному переделу квот на аукционах, который за пару лет буквально уничтожил отрасль не так уж и давно – в начале нулевых».

Как нетрудно догадаться, брянские депутаты от «Единой России» - Николай Валуев, Валентин Суббот и Валентина Миронова проголосовали дружно «за», в русле решения партии. Сложно предъявлять претензии к несведущим в этой теме учительнице Мироновой и фермеру Субботу, но позиция Валуева вызывает большое недоумение. Ведь он не просто азартный рыбак с мормышкой, но попутно является первым замом думского Комитета по экологии и охране окружающей среды. Не так давно он яростно подключился к борьбе Сергея Зверева против строительства китайского завода на Байкале. В законе о крабовых аукционах точно также ущемляются интересы простых людей, и общественный резонанс гораздо мощнее. Но Валуев предпочел не вставать на защиту интересов своих братьев-рыбаков. Очевидно, кому-то своя мормышка ближе к телу.

Единственным депутатом Госдумы от Брянской области, проголосовавшим против скандального закона, стал первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин:

«Мы в ЛДПР считаем, что закон приведет к негативным последствиям для отрасли и экономики, - комментирует ситуацию Борис Романович. - Выставление уже распределенных квот на аукцион обанкротит десятки предприятий на Дальнем Востоке, потеряют работу многие люди, сократятся инвестиции в рыбную отрасль. Параллельно появятся «рантье» по квотам. И это не просто слова, ведь инициативу Росрыболовства раскритиковали отраслевые эксперты и экономисты. Но главное – она несправедлива по отношению к простым людям, рыбакам, которые ясно выразили свой протест, но были проигнорированы».

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ИСТОЧНИК KP.RU