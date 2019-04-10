Жители Брянска купили 300 тысяч поддельных рублей и расплатились за машину

10 Апр 14:42 2019-04-10T14:46:39+03:00

Молодые люди приобрели фальшивки через интернет

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Двоих 24-летний жителей Брянска обвиняют в сбыте поддельных денег. Уголовное дело передали московским следователям из Следственного комитета.

- В марте злоумышленники приобрели через интернет-магазин фальшивые купюры номиналом в пять тысяч рублей, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Они заплатили 135 тысяч рублей через электронный кошелек. Им отправили координаты тайника, в котором находилось 60 банкнот по пять тысяч рублей каждая.

Сразу после этого молодые люди купили в подмосковных Люберцах машину за 140 тысяч рублей, расплатившись фальшивками. Остальные деньги они тратили по дороге в Брянск в мелких магазинах.

Злоумышленников задержали в Люберцах. У них дома обнаружили 30 поддельных купюр.

Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители ищут соучастников и устанавливают другие эпизоды преступлений.

Злоумышленников задержали в Люберцах. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Задержанные находятся под подпиской о невыезде. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU