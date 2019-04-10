2019-04-10T13:33:35+03:00
Общество

Жители Бежицы 270 раз пожаловались на холодные батареи в отопительный сезон

Обращения поступали осенью, зимой и весной
Марина АНТОНОВА
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В этом году в Бежице в трех местах трубы отопления вынесут на «воздушные» опоры.В этом году в Бежице в трех местах трубы отопления вынесут на «воздушные» опоры.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жители Бежицкого района Брянска и представители управляющих компаний во время отопительного сезона 2018-2019 годов жаловались на холодные батареи 270 раз. Сейчас разбираются, почему горожанам недопоставляли тепло. На старте отопительного сезона замечаний к работе энергетиков не было. В первую очередь тепло пришло в больницы, поликлиники, детские сады, школы и другие социальные учреждения. Но жалобы продолжали поступать от жителей домов осенью, зимой и весной, сообщают в пресс-службе горсовета.

В этом году в Бежице в трех местах трубы отопления вынесут на «воздушные» опоры. Депутаты из территориальной рабочей группы попросили энергетиков как можно реже использовать этот вид ремонта. Так как трубы не украшают улицы города и могут быть небезопасными для горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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