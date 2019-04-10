2019-04-10T12:53:43+03:00
Происшествия

Жителя Новозыбкова осудили за ДТП, в котором пострадала пенсионерка

Пожилая женщина получила тяжкий вред здоровью
Марина АНТОНОВА
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51-летнего жителя брянского города Новозыбков осудили за ДТП, в котором пострадала пенсионерка. Автоавария случилась 29 ноября прошлого года. Водитель на автомобиле «ВАЗ-21124» ехал со скоростью 40 километров в час. Перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобилист не снизил скорость и сбил 70-летнюю женщину. Пенсионерка в это время переходила дорогу.

Пострадавшая сломала ключицу и голень. Травмы повлекли тяжкий вред здоровью. Подсудимый признал свою вину.

Виновнику ДТП ограничили свободу на год. Он должен заплатить 75 тысяч рублей морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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