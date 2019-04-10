2019-04-10T11:20:22+03:00
Происшествия

В Брянске у бежицкого универмага перевернулась легковушка

ДТП случилось утром 10 апреля
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске у бежицкого универмага перевернулась легковушка «Лада Ларгус». Фотографии с места ДТП опубликовали пользователи в соцсетях. В комментариях пишут, что машина перевернулась после столкновения с иномаркой. Автоавария случилась на пересечении улиц Куйбышева и Союзной утром в среду, 10 апреля. О пострадавших не сообщают. Водители и пассажиры сами выбрались из авто.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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