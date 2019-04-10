В Брянске у бежицкого универмага перевернулась легковушка
ДТП случилось утром 10 апреля
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:
В Брянске у бежицкого универмага перевернулась легковушка «Лада Ларгус». Фотографии с места ДТП опубликовали пользователи в соцсетях. В комментариях пишут, что машина перевернулась после столкновения с иномаркой. Автоавария случилась на пересечении улиц Куйбышева и Союзной утром в среду, 10 апреля. О пострадавших не сообщают. Водители и пассажиры сами выбрались из авто.
Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU