СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-10T11:20:22+03:00

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В Брянске у бежицкого универмага перевернулась легковушка «Лада Ларгус». Фотографии с места ДТП опубликовали пользователи в соцсетях. В комментариях пишут, что машина перевернулась после столкновения с иномаркой. Автоавария случилась на пересечении улиц Куйбышева и Союзной утром в среду, 10 апреля. О пострадавших не сообщают. Водители и пассажиры сами выбрались из авто.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU