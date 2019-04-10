Про собак и про людей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-10T11:07:20+03:00

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В Брянске в рамках реализации федеральной реформы и в целях воспитания у граждан культуры правильного обращения с мусором региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» продолжает установку контейнеров для раздельного сбора. С начала прошлой недели еще 130 ящиков для пластика и картона появилось на контейнерных площадках придомовых территорий областного центра.

Так, например, в Бежицком районе контейнеры для раздельного сбора установлены по адресам: ул. Харьковская, 14, ул. 50 лет Октября, 36, ул. Орловская, 6, ул. Болховская, 57, ул. Кромская, 43, пер. Куйбышева, 63.

Специальные сетчатые ящики для сбора пластика и картона, которые в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, делают осужденные брянской колонии строгого режима №2, уже появились во дворах Володарского района и Московского микрорайона. С начала этой недели еще 20 контейнеров установили на площадках Советского района.

Но культура по правильному обращению с отходами прививается с трудом, и далеко не все брянцы воспринимают нововведение положительно и поддерживают идею раздельного сбора. Кто-то, не обращая внимания на информационные таблички: «Только для картона» или «Только для пластика», бросает в сетчатые ящики всё подряд, включая пакеты с пищевыми отходами. Немало и тех, кто и вовсе не доносит мусор до контейнерной площадки. Зачем напрягаться, когда можно бросить пакет с отходами на газон или в урну у подъезда, которая предназначена только для мелкого сора?

А потом ругать. «Мусорную реформу» - за то, что она началась, власть – за тариф, перевозчиков – за то, что плохо вывозят мусор, управляющую компанию – за то, что вокруг контейнеров не убрано, собак – за то, что не убранный дворниками мусор растаскивают, ветер - за то, дует, и регионального оператора - за всё.

А нужно бы начать с себя. Не бросать мусор где попало и привыкать разделять: картон - отдельно, пластик – отдельно. А прочее - в общий контейнер. И чтобы не мимо!

Зачем? Одна из главных задач «мусорной реформы» - научить россиян отделять сухой мусор от мокрого, чтобы порядка 60 процентов коммунальных отходов уходило на переработку, а не захоранивалось на полигонах, загрязняя экологию и подвергая опасности здоровье каждого. И к этому нужно стремиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU