2019-04-10T10:59:12+03:00
Происшествия

В Брянске вступил в силу приговор мошеннику, который обманул государство на 22 миллиона рублей

Деньги выделяли на субсидии
Марина АНТОНОВА
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Осужденный оправится на три года в колонию общего режима.Осужденный оправится на три года в колонию общего режима.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брянске вступил в силу приговор местному жителю, который обманул государство на 21,7 миллиона рублей. Защитники осужденного рассчитывали на апелляцию, поэтому обжаловали приговор в областном суде. Но тот оставил наказание без изменения.

- В суде установили, что с сентября 2010-го по декабрь 2011 года мужчина с сообщником похитили крупную сумму из бюджета, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Деньги выделяли в качестве субсидии на возмещение затрат в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. Преступники предоставили в региональный департамент экономического развития подложные документы о якобы понесенных расходах.

Фигурант уголовного дела частично возместил ущерб. Он вернул государству 11 миллионов рублей. Обвиняемый сотрудничал со следствием, поэтому уголовное дело на него выделили в отдельное производство.

Адвокаты просили об условном наказании. Но мошенник получил реальный срок. Он оправится на три года в колонию общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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