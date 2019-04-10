В детском саду в Гордеевском районе разрешали собирать деньги на ремонт с родителей

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-10T10:50:00+03:00

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В одном из детских садов в Гордеевском районе с родителей разрешали собирать деньги на ремонт. Привлечение дополнительного финансирования могла инициировать дирекция садика. Для этого нужно было составить письменное обращение к родителям или юридическим лицам.

- Это противоречило принципу добровольности пожертвований, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – К тому же туда, куда направить деньги, решали в детском саду. А должны – благотворители.

Локальный правовой акт предусматривал завуалированную форму дополнительного финансирования дошкольной организации. Это могло привести к необоснованным финансовым обременениям для родителей. Поэтому прокуратура потребовала правовой акт отменить.

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ИСТОЧНИК KP.RU