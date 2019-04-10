2019-04-10T09:44:57+03:00
Происшествия

В Почепе водитель внедорожника сбил пенсионерку

Автомобилист двигался задним ходом
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
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В Почепе водитель «Тойота Ленд Крузер» сбил 61-летнюю пенсионерку. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале десятого утра во вторник, 9 апреля, на улице Смоленской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

41-летний автомобилист двигался задним ходом и не убедился в безопасности своего маневра. Водитель сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте недалеко от «зебры».

Пострадавшая сломала ключицу. Женщину госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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