В Почепе водитель внедорожника сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-10T09:44:57+03:00

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В Почепе водитель «Тойота Ленд Крузер» сбил 61-летнюю пенсионерку. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале десятого утра во вторник, 9 апреля, на улице Смоленской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

41-летний автомобилист двигался задним ходом и не убедился в безопасности своего маневра. Водитель сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте недалеко от «зебры».

Пострадавшая сломала ключицу. Женщину госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU