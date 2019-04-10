2019-04-10T09:38:41+03:00
Общество

Брянцы обсуждают разгневанную мать, которая ударила своего ребенка и старушку

Дело было в одном из гипермаркетов в городе
Марина АНТОНОВА
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Брянцы обсуждают в социальных сетях разгневанную мать, которая ударила своего ребенка, а потом и старушку в гипермаркете. О ситуации рассказала свидетельница происшествия. Около полудня в магазин пришла девушка, которой на вид около 27 лет. Вместе с ней был трехлетний мальчик. Пока мама клала продукты в тележку, ребенок себя плохо вел. Какое-то время родительница не обращала внимания на малыша, а когда тот стал кидать колбасу на пол, ударила его и оттягала за ухо.

За мальчика вступилась пожилая женщина, сказав, что ребенка можно было бы и отобрать у такой матери. Но молодая мама ударила и пенсионерку. 81-летняя старушка упала и ударилась головой. Девушка попыталась скрыться с места происшествия. Но очевидцы вызвали полицию.

В комментариях нашлись защитники как матери, так и бабушки. Первые говорят, что посторонним не стоит лезть с советами в чужую семью. Другие отмечают, что бить старушек и ребенка нельзя ни при каких обстоятельствах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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