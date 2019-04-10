В Брянске прошла первая репетиция Парада Победы-2019
В Брянске на Кургане Бессмертия во вторник, 9 апреля, прошла первая репетиция Парада Победы-2019. В ней участвовали около 500 военнослужащих из армии и силовых ведомств региона, а также юнармейцы и кадеты. Они тренировались в марше и слаженном выполнении команд.
До конца апреля репетиции Парада Победы-2019 будут проходить на Кургане по вторникам и четвергам, сообщает телеканал «Городской». А на 7 мая наметили генеральную репетицию Парада, которая состоится на проспекте Ленина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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