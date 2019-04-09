2019-04-09T18:52:50+03:00
Происшествия

В Злынковском районе осудили гражданина Армении, который въехал в Россию незаконно

Мужчина получил од колонии строгого режима
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Иностранец оформил на родине паспорт на новую фамилию.Иностранец оформил на родине паспорт на новую фамилию.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Злынковском районе осудили гражданина Армении, который второй раз въехал в Россию незаконно. Границу он пересек на машине в пункте пропуска Красный Камень в апреле прошлого года. Как позже выяснили следователи, пограничникам иностранец предъявил паспорт, который оформил на другую фамилию.

После мужчина отправился в Волгоградскую область. Там его и задержали правоохранители. Выяснилось, что иностранца уже судили за незаконное пересечение границы, и он отбывал наказание в колонии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Новый приговор виновному пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области арендаторы леса не доплатили 23 миллиона рублей в казну
В Брянске бывшего чиновника осудили за хищение 14 миллионов рублей
В Брянске ограничат движение на улицах Спартаковской и Куйбышева
Вопросы Советского района
В Фокинском районе Брянска 11 апреля отключат воду
Отопительный сезон и другие темы
В Брянске на Набережной отремонтируют канализационный коллектор
На брянскую организацию завели уголовное дело за преднамеренное банкротство
В Брянской области отремонтируют 297 дорог
Житель Смоленской области, похитивший у брянца автомобиль, получи четыре года колонии
Жителя Брянска будут судить за то, что до смерти избил подругу
В Брянске ЕГЭ будут сдавать 2143 выпускника
СК опубликовал видео о новозыбковском убийце и насильнике
Международная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области в Республику Беларусь
В Брянске сообщили о массовой гибели рыбы на реке Снежка
Избивший женщину житель Брянска на восемь лет отправится в колонию
В управлении госзакупок Брянской области назначили нового начальника
В брянском поселке Большое Полпино потребовали убрать свалку отходов
В этом году в Супоневе отремонтируют улицу Фрунзе
Стали известны подробности трагедии в брянском парке "Соловьи"
В Брянске и в Унече ямы на дорогах ремонтировали с нарушением технологии
На брянском участке границы задержали 55 тонн металлолома
Брянской школе №53 хотят присвоить имя партизана Дмитрия Медведева
В Брянске увековечат память Александра Панченко
Главный следователь области выслушает жалобы жителей Брянска