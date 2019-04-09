В Злынковском районе осудили гражданина Армении, который въехал в Россию незаконно

9 Апр 18:52 2019-04-09T18:52:50+03:00

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В Злынковском районе осудили гражданина Армении, который второй раз въехал в Россию незаконно. Границу он пересек на машине в пункте пропуска Красный Камень в апреле прошлого года. Как позже выяснили следователи, пограничникам иностранец предъявил паспорт, который оформил на другую фамилию.

После мужчина отправился в Волгоградскую область. Там его и задержали правоохранители. Выяснилось, что иностранца уже судили за незаконное пересечение границы, и он отбывал наказание в колонии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Новый приговор виновному пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU