В Брянской области арендаторы леса не доплатили 23 миллиона рублей в казну

9 Апр 18:32 2019-04-09T18:32:21+03:00

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В Брянской области арендаторы леса не доплатили в казну больше 23 миллионов рублей. Организации вырубали деревья, но за аренду леса не платили. Чтобы не платить деньги, арендаторы использовали преднамеренное банкротство, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Например, один арендатор не заплатил почти три миллиона рублей. Арбитражный суд области признал фирму банкротом. Но полицейские выяснили, что еще за год до этого имущество предприятия, в том числе и технику, передали аффилированной организации по заниженной в несколько раз стоимости. Поэтому должник не мог расплатиться по долгам. Полицейские завели уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство». Санкция по статье предусматривает от шести лет колонии и до 500 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, брянские леса пострадали от незаконной вырубки и других преступлений. Общий ущерб от них в прошлом году составил 49 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU