В Брянске бывшего чиновника осудили за хищение 14 миллионов рублей

9 Апр 18:13 2019-04-09T18:13:18+03:00

Деньги он с сообщниками получал за аферы с чернобыльскими домами

Изменить размер текста: A A

В Брянске за мошенничество осудили бывшего сотрудника отдела преодоления последствий радиационных аварий департамента строительства и архитектуры Брянской области. Он получил 4,5 года колонии общего режима и штраф один миллион рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что с июля 2016-го по март 2017 года организованная группа, которую возглавлял начальник указанного отдела, похитила больше 14 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В группу входили еще один подчиненный и местный житель.

Следователи выяснили, что преступники изготавливали поддельные документы, в том числе и судебные решения, которые подтверждали право на получение компенсации за утраченное после чернобыльской катастрофы жилье.

Фигурант уголовного дела стал сотрудничать со следствием, поэтому уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU