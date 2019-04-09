В Брянске бывшего чиновника осудили за хищение 14 миллионов рублей
В Брянске за мошенничество осудили бывшего сотрудника отдела преодоления последствий радиационных аварий департамента строительства и архитектуры Брянской области. Он получил 4,5 года колонии общего режима и штраф один миллион рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
- В суде установили, что с июля 2016-го по март 2017 года организованная группа, которую возглавлял начальник указанного отдела, похитила больше 14 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В группу входили еще один подчиненный и местный житель.
Следователи выяснили, что преступники изготавливали поддельные документы, в том числе и судебные решения, которые подтверждали право на получение компенсации за утраченное после чернобыльской катастрофы жилье.
Фигурант уголовного дела стал сотрудничать со следствием, поэтому уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.
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ИСТОЧНИК KP.RU