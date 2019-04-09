В Брянске ограничат движение на улицах Спартаковской и Куйбышева
В Бежице будут прокладывать канализацию
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В Брянске ограничат движение автомобилей на улицах Спартаковская и Куйбышева. На Спартаковской ограничение введут у дома №110. Оно будет действовать с 10 по 16 апреля, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
В Бежице будут прокладывать канализацию. Ограничение для машин будет действовать с 10 по 11 апреля напротив дома №38 на улице Куйбышева.
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ИСТОЧНИК KP.RU