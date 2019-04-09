Вопросы Советского района

9 Апр 17:31 2019-04-09T17:31:51+03:00

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Депутаты обсудили содержание парков и скверов Советского района. Было отмечено, что подготовка к новому весенне-летнему сезону сейчас вступила в активную фазу. По информации МБУ «Дорожное управление» города Брянска, в середине апреля планируется заключить муниципальный контракт по обслуживанию зеленых насаждений в местах массового отдыха. В летнее содержание парков и скверов входит посев и покос газона, уход за цветами и кустарниками, кронирование деревьев, очистка территории от мусора и листвы. Также в течение сезона в парках и скверах будет вестись текущий ремонт тротуаров, скамеек и других малых архитектурных форм.

На заседании территориальной депутатской группы рассмотрели возможность установки мемориальной доски на доме №38 по улице Горького в честь художника-дизайнера, Почетного гражданина города Брянска Александра Сергеевича Панченко. Изготовление и установка мемориальной доски будет осуществляться за внебюджетный счет. Депутаты поддержали предложение об увековечивании памяти известного брянского дизайнера, внесшего большой вклад в развитие города Брянска. Окончательное решение об установке мемориальной доски Александру Панченко будет принято на заседании Брянского городского Совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU