В Фокинском районе Брянска 11 апреля отключат воду

9 Апр 17:26 2019-04-09T17:26:09+03:00

Воды не будет с девяти часов утра до восьми часов вечера. Фото: Елена РАКОВА

Это связано с подключением к водопроводной сети строящегося дома

Изменить размер текста: A A

В Фокинском районе Брянска в четверг, 11 апреля, отключат воду в нескольких домах. Это связано с тем, что к водопроводной сети будут подключать строящийся дом, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Воды не будет с девяти часов утра до восьми часов вечера по адресам:

- проспект Московский, дома №39-81

- улица Тухачевского, дома №1-8.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU