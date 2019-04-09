В Фокинском районе Брянска 11 апреля отключат воду
Это связано с подключением к водопроводной сети строящегося дома
Воды не будет с девяти часов утра до восьми часов вечера.Фото: Елена РАКОВА
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В Фокинском районе Брянска в четверг, 11 апреля, отключат воду в нескольких домах. Это связано с тем, что к водопроводной сети будут подключать строящийся дом, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Воды не будет с девяти часов утра до восьми часов вечера по адресам:
- проспект Московский, дома №39-81
- улица Тухачевского, дома №1-8.
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ИСТОЧНИК KP.RU