Отопительный сезон и другие темы

9 Апр 17:17 2019-04-09T17:17:30+03:00

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Вопрос о подаче тепла в квартиры жителей Бежицкого района постоянно на контроле депутатов территориальной группы. На апрельском заседании обсуждались итоги отопительного сезона. Чтобы проанализировать допущенные ошибки и сделать выводы, были приглашены руководители управляющих компаний, представители комитета ЖКХ Брянской городской администрации и главного поставщика тепла ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Как прозвучало на заседании, в начале отопительного сезона ГУП «Брянсккоммунэнерго» был предоставлен график пуска котельных, где учтена необходимость первоочередных поставок тепла учреждениям здравоохранения, детским садам, школам и другим социально важным объектам. По оценкам специалистов, на старте отопительного сезона замечаний практически не было. Однако за осень, зиму и весну в Бежицкую администрацию на недопоставку тепла поступило 270 обращений граждан и управляющих компаний. Жаловались жители и депутатам на округах. На протяжении всего отопительного сезона комитетом ЖКХ проводится претензионная работа в отношении ГУП «Брянсккоммунэнерго» по вопросам недопоставки теплоэнергии. Выясняются и устраняются причины.

Депутаты обратили внимание собственника теплосетей на тенденцию по выносу теплотрасс на «воздушные» опоры. В этом году такие работы запланированы по трём адресам. Депутаты подчеркнули, что тепловые трубы не украшают улицы города и небезопасны для жителей. Избранники попросили как можно реже использовать такой приём при ремонте и реконструкции коммуникаций.

По инициативе депутатов Бежицкого района вопрос об итогах отопительного сезона будет внесён в повестку профильного комитета Брянского горсовета и рекомендован для дальнейшего обсуждения на малом Совете.

По вопросу об участии в программе «Формирование современной городской среды» глава Бежицкого района Станислав Кошарный доложил депутатам, что в этом году будет отремонтирован Майский парк. Проект Ольги Грозевой набрал наибольше количество голосов жителей. В парке появится новый фонтан, верёвочный парк, скейт-парк, воркаут-площадка, санузел, обновятся входная группа, система дорожек, будет отремонтирована летняя эстрада. С участием представителей депутатской группы и активистов общественных организаций в парке работала комиссия по реализации проекта, сейчас там кронируют и удаляют аварийные деревья. Депутаты обратились в Брянскую городскую администрацию с просьбой о привлечении в парк инвестора, который бы занимался развитием территории аттракционов.

Станислав Кошарный доложил, что в Бежицком районе начнётся строительство спорткомплекса с бассейном. На его возведение по инициативе Губернатора Александра Богомаза уже выделены средства. Спортивный объект с бассейнами для детей и взрослых, спортзалом появится на улице Нахимова в центре микрорайона Новый городок. Там достаточно развиты инженерная инфраструктура и транспортная.

Регулярно рассматривается на заседании районной территориальной группы вопрос об организации досуга юных бежичан.

— Ежегодно к нам приходят жители, которые обеспокоены снижением охвата детей бесплатной досуговой деятельностью. Дети из социально незащищённых семей должны иметь возможность получить качественное дополнительное образование, — сказала председатель Бежицкой районной территориальной группы Наталья Моисеева.

По информации управления образования Брянска около четверти услуг по организации досуга детей и подростков в учреждениях образования и оказываются платно. Как прозвучало на заседании, дети из малообеспеченных семей имеют право получать услуги бесплатно. В управлении образования готовы решить вопросы поступивших жалоб.

Также депутаты поддержали инициативу коллектива школы №53 о присвоении этому общеобразовательному учреждению, где на высоком уровне осуществляется патриотическое воспитание и в школьном музее имеется экспозиция о деятельности чекиста и партизанского командира Дмитрия Николаевича Медведева, его имени.

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ИСТОЧНИК KP.RU