2019-04-09T16:54:07+03:00
Общество

В Брянске на Набережной отремонтируют канализационный коллектор

На работы потратят около 44 миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: «БрянскToday».Фото: «БрянскToday».
Изменить размер текста:

В Брянске на обновленной Набережной будут ремонтировать канализационный коллектор. На работы потратят около 44 миллионов рублей, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе мэрии.

- В прошлом году горводоканал обследовал все коллекторы, чтобы определить, какие из них в первую очередь нуждаются в ремонте, - поясняют в горадминистрации. – Коллектор на Набережной на тот момент находился в удовлетворительном состоянии. Но за год там произошло несколько провалов грунта. Поэтому решили срочно его отремонтировать.

Коллектор проходит со стороны Володарского района и идет на городские очистные сооружения.

Кстати, ремонт будут проводить методом прокола. При этом постараются минимально повредить плитку и другие элементы благоустройства.

Напомним, ремонт территории за концертным залом «Дружба» закончили в прошлом году. На работы потратили около 10 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Злынковском районе осудили гражданина Армении, который въехал в Россию незаконно
В Брянской области арендаторы леса не доплатили 23 миллиона рублей в казну
В Брянске бывшего чиновника осудили за хищение 14 миллионов рублей
В Брянске ограничат движение на улицах Спартаковской и Куйбышева
Вопросы Советского района
В Фокинском районе Брянска 11 апреля отключат воду
Отопительный сезон и другие темы
На брянскую организацию завели уголовное дело за преднамеренное банкротство
В Брянской области отремонтируют 297 дорог
Житель Смоленской области, похитивший у брянца автомобиль, получи четыре года колонии
Жителя Брянска будут судить за то, что до смерти избил подругу
В Брянске ЕГЭ будут сдавать 2143 выпускника
СК опубликовал видео о новозыбковском убийце и насильнике
Международная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области в Республику Беларусь
В Брянске сообщили о массовой гибели рыбы на реке Снежка
Избивший женщину житель Брянска на восемь лет отправится в колонию
В управлении госзакупок Брянской области назначили нового начальника
В брянском поселке Большое Полпино потребовали убрать свалку отходов
В этом году в Супоневе отремонтируют улицу Фрунзе
Стали известны подробности трагедии в брянском парке "Соловьи"
В Брянске и в Унече ямы на дорогах ремонтировали с нарушением технологии
На брянском участке границы задержали 55 тонн металлолома
Брянской школе №53 хотят присвоить имя партизана Дмитрия Медведева
В Брянске увековечат память Александра Панченко
Главный следователь области выслушает жалобы жителей Брянска