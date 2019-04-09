В Брянске на Набережной отремонтируют канализационный коллектор

9 Апр 16:52 2019-04-09T16:54:07+03:00

На работы потратят около 44 миллионов рублей

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В Брянске на обновленной Набережной будут ремонтировать канализационный коллектор. На работы потратят около 44 миллионов рублей, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе мэрии.

- В прошлом году горводоканал обследовал все коллекторы, чтобы определить, какие из них в первую очередь нуждаются в ремонте, - поясняют в горадминистрации. – Коллектор на Набережной на тот момент находился в удовлетворительном состоянии. Но за год там произошло несколько провалов грунта. Поэтому решили срочно его отремонтировать.

Коллектор проходит со стороны Володарского района и идет на городские очистные сооружения.

Кстати, ремонт будут проводить методом прокола. При этом постараются минимально повредить плитку и другие элементы благоустройства.

Напомним, ремонт территории за концертным залом «Дружба» закончили в прошлом году. На работы потратили около 10 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU