В Брянске на Набережной отремонтируют канализационный коллектор
В Брянске на обновленной Набережной будут ремонтировать канализационный коллектор. На работы потратят около 44 миллионов рублей, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе мэрии.
- В прошлом году горводоканал обследовал все коллекторы, чтобы определить, какие из них в первую очередь нуждаются в ремонте, - поясняют в горадминистрации. – Коллектор на Набережной на тот момент находился в удовлетворительном состоянии. Но за год там произошло несколько провалов грунта. Поэтому решили срочно его отремонтировать.
Коллектор проходит со стороны Володарского района и идет на городские очистные сооружения.
Кстати, ремонт будут проводить методом прокола. При этом постараются минимально повредить плитку и другие элементы благоустройства.
Напомним, ремонт территории за концертным залом «Дружба» закончили в прошлом году. На работы потратили около 10 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU