В Брянской области отремонтируют 297 дорог

9 Апр 16:01 2019-04-09T16:23:30+03:00

Всего на ремонт дорог потратят больше шести миллиардов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянской области в этом году отремонтируют 88 дорог регионального значения. Из них один объект построят с нуля – это дорога по улице Советской в Брянске. На девяти дорогах пройдет реконструкция и на 78 – капитальный ремонт. Государственные контракты заключили пока на восемь крупных объектов, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В этом году работы пройдут еще на 209 дорогах местного значения. Пять из них построят, на четырех проведут реконструкцию, капитальный ремонт пройдет на 200 объектах.

Всего на ремонт дорог потратят больше шести миллиардов рублей. Из них 4,4 миллиарда рублей из областного бюджета, 1,6 миллиарда рублей – из федерального.

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ИСТОЧНИК KP.RU