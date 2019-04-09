Житель Смоленской области, похитивший у брянца автомобиль, получи четыре года колонии

9 Апр 15:57 2019-04-09T15:57:38+03:00

На суде житель соседней области признал себя виновным. Как оказалось он уже был судим за мошенничество и растрату. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приговор суда не вступил в законную силу

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Жителя Смоленской области осудили за то, что он обманул брянца.

В суде выяснили, что летом прошлого года потерпевший в интернете разместил объявление о продаже машины «Форд Мондео».

Вечером 19 ноября брянцу позвонил покупатель. Он приехал и попросил опробовать машину. Хозяин авто согласился. Злоумышленник сел за руль и скрылся.

На суде житель соседней области признал себя виновным. Как оказалось он уже был судим за мошенничество и растрату.

Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU