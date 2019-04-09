Житель Смоленской области, похитивший у брянца автомобиль, получи четыре года колонии
Жителя Смоленской области осудили за то, что он обманул брянца.
В суде выяснили, что летом прошлого года потерпевший в интернете разместил объявление о продаже машины «Форд Мондео».
Вечером 19 ноября брянцу позвонил покупатель. Он приехал и попросил опробовать машину. Хозяин авто согласился. Злоумышленник сел за руль и скрылся.
На суде житель соседней области признал себя виновным. Как оказалось он уже был судим за мошенничество и растрату.
Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU