2019-04-09T15:23:41+03:00
Общество

В Брянске ЕГЭ будут сдавать 2143 выпускника

Экзамены в 9-х классах пройдут для 4038 учеников
Марина АНТОНОВА
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Для проведения ЕГЭ подготовят 16 пунктов.Для проведения ЕГЭ подготовят 16 пунктов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске единый государственный экзамен будут сдавать 2143 одиннадцатиклассника. В девятых классах основной госэкзамен сдадут 4038 учеников. Государственный выпускной экзамен, который предусмотрен для детей-инвалидов, осужденных и воспитанников интернатов, сдадут 83 школьника. 76 из них учатся в вечерней школе при УФСИН по Брянской области.

В школах Брянска к проведению экзаменов готовятся: ученики тренируются заполнять бланки, репетируют тестирование.

Для проведения ЕГЭ подготовят 16 пунктов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. ОГЭ можно будет сдать в 37 пунктах в городе. Везде будут дежурить медики, а на едином государственном экзамене еще и сотрудник полиции. Во всех пунктах для ЕГЭ установлены видеокамеры и системы подавления сигнала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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