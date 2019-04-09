9 Апр 15:08 2019-04-09T15:08:20+03:00

На кадрах злоумышленник показывает, как пробрался в дом к своей жертве [видео]

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Правоохранители обнародовал кадры следственного эксперимента, на которых 30-летний житель Новозыбкова рассказывает, как пробрался в дом убитой им многодетной матери.

Напомним, жестокая расправа произошла рано утром 26 июня прошлого года. Мужчина под наркотиками и алкоголем через окно проник в квартиру на втором этаже своей знакомой. Там злоумышленник ударил ножом 31-летнюю женщину, ее мать и четырехлетнюю дочку. Пожилая женщина и девочка выжили. После этого мужчина изнасиловал восьмилетнюю дочку убитой.

Житель Новозыбкова выслушал приговор суда. Первые 5 лет срока он будет отбывать в тюрьме, остальные 19 лет – в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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В Брянске СК опубликовал видео о новозыбковском убийце и насильнике.

ИСТОЧНИК KP.RU