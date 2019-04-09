2019-04-09T15:08:20+03:00
Происшествия

СК опубликовал видео о новозыбковском убийце и насильнике

На кадрах злоумышленник показывает, как пробрался в дом к своей жертве [видео]
Мария Дедкова
Поделиться:
Житель Новозыбкова выслушал приговор суда.Житель Новозыбкова выслушал приговор суда.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Правоохранители обнародовал кадры следственного эксперимента, на которых 30-летний житель Новозыбкова рассказывает, как пробрался в дом убитой им многодетной матери.

Напомним, жестокая расправа произошла рано утром 26 июня прошлого года. Мужчина под наркотиками и алкоголем через окно проник в квартиру на втором этаже своей знакомой. Там злоумышленник ударил ножом 31-летнюю женщину, ее мать и четырехлетнюю дочку. Пожилая женщина и девочка выжили. После этого мужчина изнасиловал восьмилетнюю дочку убитой.

Житель Новозыбкова выслушал приговор суда. Первые 5 лет срока он будет отбывать в тюрьме, остальные 19 лет – в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

В Брянске СК опубликовал видео о новозыбковском убийце и насильнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Злынковском районе осудили гражданина Армении, который въехал в Россию незаконно
В Брянской области арендаторы леса не доплатили 23 миллиона рублей в казну
В Брянске бывшего чиновника осудили за хищение 14 миллионов рублей
В Брянске ограничат движение на улицах Спартаковской и Куйбышева
Вопросы Советского района
В Фокинском районе Брянска 11 апреля отключат воду
Отопительный сезон и другие темы
В Брянске на Набережной отремонтируют канализационный коллектор
На брянскую организацию завели уголовное дело за преднамеренное банкротство
В Брянской области отремонтируют 297 дорог
Житель Смоленской области, похитивший у брянца автомобиль, получи четыре года колонии
Жителя Брянска будут судить за то, что до смерти избил подругу
В Брянске ЕГЭ будут сдавать 2143 выпускника
Международная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области в Республику Беларусь
В Брянске сообщили о массовой гибели рыбы на реке Снежка
Избивший женщину житель Брянска на восемь лет отправится в колонию
В управлении госзакупок Брянской области назначили нового начальника
В брянском поселке Большое Полпино потребовали убрать свалку отходов
В этом году в Супоневе отремонтируют улицу Фрунзе
Стали известны подробности трагедии в брянском парке "Соловьи"
В Брянске и в Унече ямы на дорогах ремонтировали с нарушением технологии
На брянском участке границы задержали 55 тонн металлолома
Брянской школе №53 хотят присвоить имя партизана Дмитрия Медведева
В Брянске увековечат память Александра Панченко
Главный следователь области выслушает жалобы жителей Брянска