Международная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области в Республику Беларусь

9 Апр 14:49 2019-04-09T14:49:20+03:00

В работе Форума примут участие высшие должностные лица Республики Беларусь, руководство Брестского облисполкома, представители дипломатического корпуса и деловые делегации различных стран

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В рамках государственной поддержки оказываемой Центром координации экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области при департаменте экономического развития Брянской области в период с 10 по 13 апреля 2019 года состоится бизнес-миссия представителей экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства региона в Республику Беларусь (г. Брест).

Участие в бизнес-миссии примут следующие субъекты МСП Брянской области: ООО «ЮАМЕТ» (производство оборудования для детских и спортивных площадок), ООО «Экокремний» (производство аморфного диоксида кремния пищевого качества), ООО «Де-Ка Транс» (организация транспортировки и экспедирования грузов, услуги в сфере ВЭД), ИП Барабанов Д.А. (производство кукурузных палочек, оптовая торговля широким ассортиментом продуктов питания).

Сопровождение и организационную поддержку в ходе бизнес-миссии будут осуществлять представители Центра координации экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области при департаменте экономического развития и Союза «Брянская торгово-промышленная палата».

В ходе бизнес- миссии представители субъектов МСП региона примут участие в мероприятиях IV Международного форума-выставки деловых контактов «Брест-2019», который пройдет в период с 11 по 12 апреля 2019 года.

В работе Форума примут участие высшие должностные лица Республики Беларусь, руководство Брестского облисполкома, представители дипломатического корпуса и деловые делегации различных стран. Выставочная экспозиция в рамках Форума продемонстрирует продукцию белорусских и зарубежных компаний занятых в производстве продуктов питания, напитков, строительных материалов, машиностроении, сельском хозяйстве, транспорте и туризме. Участие в мероприятии позволит брянским предпринимателям ознакомиться с экономическим, инвестиционным и туристическим потенциалом Брестской области.

В рамках бизнес-миссии запланированы встречи с представителями БелТПП, , B2B встречи по профильным направлениям участников бизнес-миссии с представителями бизнес-сообщества Республики Беларусь.

Основными целями мероприятия являются:

- нахождение новых деловых связей и перспектив взаимовыгодного сотрудничества;

- организация переговоров между представителями компаний региона с потенциальными белорусскими партнерами;

- обсуждение важнейших экономических вопросов, а также содействие в расширении сфер своей бизнес-деятельности;

- диалог с представителями власти на предмет взаимодействия в вопросе увеличения объемов внешней торговли между нашими странами;

- содействие интернационализации малого и среднего бизнеса Брянской области в выходе на международные и межрегиональные рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU