В Брянске сообщили о массовой гибели рыбы на реке Снежка
В поселке Белые Берега в Брянске сообщили о массовой гибели рыбы на реке Снежка. Первыми о ней заговорили местные рыбаки. Видео с очередного рейда общественников, которые борются с браконьерами на озере в поселке, опубликовали в группе в социальных сетях. Активисты нашли несколько сетей, которые расставили браконьеры. Они оказались пустыми. В воде и на берегах нашли мертвую рыбу, а выше по течению - мертвого бобра.
Отравление произошло, когда вода была скована льдом. Местные жители собирали мертвую рыбу: кто-то ел ее дома, кто-то продавал.
Жители Белых Берегов предположили, что причиной гибели рыбы мог стать зимний замор. В воде подо льдом обитателям не хватало кислорода. Или гибель рыбы связана со сбросом в реку отравляющих веществ с одного из предприятий, которое расположено выше по течению в Карачевском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU