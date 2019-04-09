9 Апр 14:37 2019-04-09T14:37:10+03:00

Общественники из Белых Берегов предположили, что в водоем попали опасные сбросы с предприятия

Изменить размер текста: A A

В поселке Белые Берега в Брянске сообщили о массовой гибели рыбы на реке Снежка. Первыми о ней заговорили местные рыбаки. Видео с очередного рейда общественников, которые борются с браконьерами на озере в поселке, опубликовали в группе в социальных сетях. Активисты нашли несколько сетей, которые расставили браконьеры. Они оказались пустыми. В воде и на берегах нашли мертвую рыбу, а выше по течению - мертвого бобра.

Отравление произошло, когда вода была скована льдом. Местные жители собирали мертвую рыбу: кто-то ел ее дома, кто-то продавал.

Жители Белых Берегов предположили, что причиной гибели рыбы мог стать зимний замор. В воде подо льдом обитателям не хватало кислорода. Или гибель рыбы связана со сбросом в реку отравляющих веществ с одного из предприятий, которое расположено выше по течению в Карачевском районе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU