Избивший женщину житель Брянска на восемь лет отправится в колонию
38-летнего жителя Брянска признали виновным в избиении знакомой, после которого женщина умерла.
Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 ноября прошлого года. Горожанин гостил у своей знакомой в доме на улице 3-я Толмачевская. Во время застолья приятели поссорились.
- Гость не менее двух раз ударил женщину в область головы, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От полученной черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком-набуханием головного мозга, 43-летняя потерпевшая скончалась на месте.
За это брянец отправится в колонию строгого режима на восемь лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU