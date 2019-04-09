2019-04-09T14:35:47+03:00
Происшествия

Избивший женщину житель Брянска на восемь лет отправится в колонию

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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38-летнего жителя Брянска признали виновным в избиении знакомой, после которого женщина умерла.38-летнего жителя Брянска признали виновным в избиении знакомой, после которого женщина умерла.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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38-летнего жителя Брянска признали виновным в избиении знакомой, после которого женщина умерла.

Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 ноября прошлого года. Горожанин гостил у своей знакомой в доме на улице 3-я Толмачевская. Во время застолья приятели поссорились.

- Гость не менее двух раз ударил женщину в область головы, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От полученной черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком-набуханием головного мозга, 43-летняя потерпевшая скончалась на месте.

За это брянец отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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