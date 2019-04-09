В управлении госзакупок Брянской области назначили нового начальника

9 Апр 14:22 2019-04-09T14:22:55+03:00

Им стал Владимир Шкуркин

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Управление государственных закупок Брянской области возглавил Владимир Шкуркин. Информация о его назначении появилась на сайте регионального правительства. До этого Владимир Шкуркин работал помощником губернатора, контролирующего госзакупки.

Руководство области отмечало, что Владимир Юрьевич проявил себя как принципиальный и честный сотрудник.

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ИСТОЧНИК KP.RU