В управлении госзакупок Брянской области назначили нового начальника
Им стал Владимир Шкуркин
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Управление государственных закупок Брянской области возглавил Владимир Шкуркин. Информация о его назначении появилась на сайте регионального правительства. До этого Владимир Шкуркин работал помощником губернатора, контролирующего госзакупки.
Руководство области отмечало, что Владимир Юрьевич проявил себя как принципиальный и честный сотрудник.
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ИСТОЧНИК KP.RU