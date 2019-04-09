В брянском поселке Большое Полпино потребовали убрать свалку отходов

9 Апр 13:45 2019-04-09T13:45:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском поселке Большое Полпино потребовали убрать незаконную свалку мусора. Ее нашли общественники из брянского отделения ОНФ и обратились в природоохранную прокуратуру.

- Оказалось, что строительные и коммунальные отходы складировали на территории бывшего фосфоритного завода, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – На площади больше тысячи квадратных метров были размешены около 70 навалов. Среди отходов – материалы деревообработки, строительные отходы, автомобильные покрышки и другие.

Убрать свалку потребовали от главы администрации Брянска.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU