В этом году в Супоневе отремонтируют улицу Фрунзе

9 Апр 13:34 2019-04-09T13:34:56+03:00

По мнению местных жителей в селе есть дороги, которые также нуждаются в ремонте. Фото: Мария Дедкова

На это потратят почти 24 миллиона рублей

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В брянском селе Супонево пройдет капитальный ремонт на улице Фрунзе. Об этом рассказали на заседании правительства области. Новый асфальт появится на дороге протяженностью в 1,5 километра. На ее ремонт потратят 23,9 миллиона рублей. Торги пройдут в конце мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Однако местные жители отмечают, что в селе есть дороги, которые больше нуждаются в ремонте. Например, улица Московская, Первомайская, Полевая и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU