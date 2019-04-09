В этом году в Супоневе отремонтируют улицу Фрунзе
На это потратят почти 24 миллиона рублей
По мнению местных жителей в селе есть дороги, которые также нуждаются в ремонте.Фото: Мария Дедкова
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В брянском селе Супонево пройдет капитальный ремонт на улице Фрунзе. Об этом рассказали на заседании правительства области. Новый асфальт появится на дороге протяженностью в 1,5 километра. На ее ремонт потратят 23,9 миллиона рублей. Торги пройдут в конце мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Однако местные жители отмечают, что в селе есть дороги, которые больше нуждаются в ремонте. Например, улица Московская, Первомайская, Полевая и другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU