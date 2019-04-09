Стали известны подробности трагедии в брянском парке "Соловьи"
В Брянске стали известны подробности трагической гибели 12-летней школьнице в парке. Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, ребенок упала со склона, не устояв на ногах. ЧП произошло не на территории спорткомплекса "Лапландии", как пишут в социальных сетях. Многие предложили, что девочка упала с качелей, но это оказалось не так.
Напомним, ребенка около трех часов дня 7 апреля с тяжелыми травмами головы госпитализировали в Брянскую областную больницу №1. Через два часа школьница умерла от полученных травм.
По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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ИСТОЧНИК KP.RU