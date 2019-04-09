2019-04-09T13:03:31+03:00
Общество

В Брянске и в Унече ямы на дорогах ремонтировали с нарушением технологии

За такую работу платить подрядчикам не будут
Марина АНТОНОВА
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Выбоины ремонтируют низкими темпами.Выбоины ремонтируют низкими темпами.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Брянске и в Унече ямы на дорогах в этом году ремонтировали с нарушениями. В городе Унеча муниципальный контракт на ямочный ремонт заключили с муниципальным предприятием. Он рассчитан на ремонт больше двух тысяч квадратных метров асфальта. И полная стоимость работ 1,33 миллиона рублей. Но выбоины ремонтируют низкими темпами. Материалы для ремонта не соответствуют современным дорожным технологиям и действующим нормативным актам, сообщают в пресс-службе областного правительства. Чиновники обещали выехать на место и разобраться в ситуации.

В начале апреля в Брянске дорожники неправильно ремонтировали ямы с помощью рециклера на улице Дуки. Работы проводили на неподготовленной поверхности. Ее не очистили от грязи и пыли. Если такие нарушения будут выявлять, платить за такую работу не будут.

Напомним, брянцы постоянно жалуются в соцсетях на то, что асфальт кладут в ямы то в снег, то в дождь. Но городские чиновники говорят, что современные технологии позволяют выполнять ямочный ремонт в непогоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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