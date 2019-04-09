На брянском участке границы задержали 55 тонн металлолома

9 Апр 12:04 2019-04-09T14:37:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На въезде в Брянскую область задержали три грузовика с металлоломом. В фурах с белорусскими номерами обнаружили около 55 тонн лома черных металлов. Документов у перевозчиков не оказалось, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. По факту случившегося проводится проверка.

К слову, всего в этом году пограничники пресекли больше 10 попыток ввоза лома черных металлов. Общий вес незаконных грузов составил 80 тонн.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU