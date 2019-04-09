На брянском участке границы задержали 55 тонн металлолома
Документов у перевозчиков не оказалось
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На въезде в Брянскую область задержали три грузовика с металлоломом. В фурах с белорусскими номерами обнаружили около 55 тонн лома черных металлов. Документов у перевозчиков не оказалось, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. По факту случившегося проводится проверка.
К слову, всего в этом году пограничники пресекли больше 10 попыток ввоза лома черных металлов. Общий вес незаконных грузов составил 80 тонн.
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ИСТОЧНИК KP.RU