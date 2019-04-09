Брянской школе №53 хотят присвоить имя партизана Дмитрия Медведева
Вопрос об этом решат на заседании горсовета
Депутаты поддержали инициативу коллектива школы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске школе №53, что в Бежицком районе, хотят присвоить имя командира партизанского отряда Дмитрия Медведева. Об этом говорили на заседании территориальной группы Бежицкого района. Депутаты поддержали инициативу коллектива школы, сообщают в пресс-службе брянского горсовета. Они подчеркнули, что в образовательном учреждении на высоком уровне осуществляется патриотическое воспитание.
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ИСТОЧНИК KP.RU