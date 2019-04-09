Брянской школе №53 хотят присвоить имя партизана Дмитрия Медведева

9 Апр 11:10 2019-04-09T12:34:39+03:00

Вопрос об этом решат на заседании горсовета

Изменить размер текста: A A

В Брянске школе №53, что в Бежицком районе, хотят присвоить имя командира партизанского отряда Дмитрия Медведева. Об этом говорили на заседании территориальной группы Бежицкого района. Депутаты поддержали инициативу коллектива школы, сообщают в пресс-службе брянского горсовета. Они подчеркнули, что в образовательном учреждении на высоком уровне осуществляется патриотическое воспитание.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU