Главный следователь области выслушает жалобы жителей Брянска

9 Апр 10:09 2019-04-09T10:09:04+03:00

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11 апреля исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России Евгений Завалов проведет прием людей в Брянске. Правоохранитель выслушает жалобы горожан. Встреча состоится в 11.00 в помещении Фокинского межрайонного следственного отдела, сообщают в пресс-службе ведомства.

ВАЖНО

Записаться на прием по телефону: 8 (4832) 41-33-08 или 8 (4832) 62-15-93.

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ИСТОЧНИК KP.RU