2019-04-09T10:20:48+03:00
Общество

«Тропу здоровья» в брянской роще «Соловьи», где погибла 12-летняя девочка, небезопасна

В такому выводу пришла прокуратура во время проверки
Мария Дедкова
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Оказалось, что «тропа здоровья» не безопасна.Оказалось, что «тропа здоровья» не безопасна.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Прокуратура провела проверку в парке имени 1000-летия Брянска, где на днях разбилась 12-летняя школьница.

Оказалось, что «тропа здоровья» в роще "Соловьи" небезопасна.

- Осмотр территории показал, что в нарушение лесного законодательства имеются поваленные деревья, а также деревья, находящиеся под угрозой падения, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, ответственные лица обследования на наличие сухостоя, поваленных деревьев, фактов поражения вредителями, не проводили.

Правоохранители отметили опасность падения и возгорания сухих деревьев.

От главы Брянской городской администрации потребовали разобраться в ситуации и навести порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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