На проспекте Московском в Брянске под колеса иномарки угодил пожилой мужчина
Пешехода с переломом позвоночника госпитализировали
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске на проспекте Московском произошло ДТП. Около 13.05 в понедельник, 8 апреля, под колеса иномарки попал пенсионер.
- По предварительной информации, 35-летний водитель за рулем "Рено СР" при движении задним ходом сбил 87-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП пенсионер получил перелом поясничного отдела позвоночника. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU