19-летний брянец отправится в колонию за смертельное ДТП в Фокинском районе

9 Апр 09:21 2019-04-09T09:21:30+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

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19-летнего брянца признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло 25 ноября в Фокинском районе.

Как установил суд, парень за рулем «Ниссан Тиана» ехал по проспекту Московскому со скоростью около 142 километров в час и сбил молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От многочисленных травм пешеход скончался на месте.

Суд приговорил виновного к 2,5 годам колонии общего режима, а также взыскал компенсацию морального вреда и расходы на один миллион рублей, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU