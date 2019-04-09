У брянского Совета старейшин появился новый руководитель
Главой Совета старейшин Брянска стала Надежда Лукашенко. Приказ о ее назначении на эту должность подписал мэр города Александр Макаров.
До этого общественной организацией руководил Павел Филиппочкин. Он шел из жизни в феврале этого года.
Совет старейшин при главе Брянской городской администрации был образован в марте 2002 года. Его участники проводят встречи с руководством города один раз в три месяца.
Совет старейшин рассматривает актуальные вопросы жизни города: работу муниципального транспорта, деятельность предприятий ЖКХ и управляющих компаний, проблемы дорожной отрасли и многие другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU