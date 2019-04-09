У брянского Совета старейшин появился новый руководитель

9 Апр 09:10 2019-04-09T09:12:34+03:00

Совет старейшин при главе Брянской городской администрации был образован в марте 2002 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Главой Совета старейшин Брянска стала Надежда Лукашенко. Приказ о ее назначении на эту должность подписал мэр города Александр Макаров.

До этого общественной организацией руководил Павел Филиппочкин. Он шел из жизни в феврале этого года.

Совет старейшин при главе Брянской городской администрации был образован в марте 2002 года. Его участники проводят встречи с руководством города один раз в три месяца.

Совет старейшин рассматривает актуальные вопросы жизни города: работу муниципального транспорта, деятельность предприятий ЖКХ и управляющих компаний, проблемы дорожной отрасли и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU