2019-04-09T08:58:51+03:00
Происшествия

В Трубчевском районе в пожаре погибла пенсионерка

ЧП произошло в поселке Гуры
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На месте огнеборцы обнаружили, что горит частный дом по всей площади.На месте огнеборцы обнаружили, что горит частный дом по всей площади.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В поселке Гуры, что в Трубчевском районе, днем 8 апреля произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 11.15.

К месту вызова выехали пожарные расчеты. На месте огнеборцы обнаружили, что горит частный дом по всей площади.

За 1 час и 15 минут огонь удалось потушить, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

К сожалению, трагедии избежать не удалось, как стало известно, в огне погибла 90-летняя женщина.

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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