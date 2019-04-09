В Трубчевском районе в пожаре погибла пенсионерка
ЧП произошло в поселке Гуры
На месте огнеборцы обнаружили, что горит частный дом по всей площади.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В поселке Гуры, что в Трубчевском районе, днем 8 апреля произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 11.15.
К месту вызова выехали пожарные расчеты. На месте огнеборцы обнаружили, что горит частный дом по всей площади.
За 1 час и 15 минут огонь удалось потушить, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
К сожалению, трагедии избежать не удалось, как стало известно, в огне погибла 90-летняя женщина.
Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU