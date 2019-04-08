2019-04-08T18:24:03+03:00
Общество

На брянском полигоне уничтожили 3,6 тонны яблок

На фрукты у перевозчиков не оказалось документов
Мария Дедкова
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5 апреля на брянском полигоне уничтожили 3,6 тонны яблок неизвестного происхождения.

Машину с фруктами остановили правоохранители. Фуру направили для проведения фитосанитарного контроля.

- Оказалось, что яблоки везли из Беларуси без необходимых документов, подтверждающих их происхождение и безопасность, - говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Поэтому было принято решение - продукцию измельчить и утилизировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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