2019-04-08T18:14:08+03:00
Звезды

Брянский фотохудожник поборется за главный приз международного конкурса

Николай Бабаянц представит четыре работы на выставке «4383 дня детства»
Мария Дедкова
Поделиться:
Жюри по достоинству оценили сразу четыре работы. Фото: департамент культуры Брянской областиЖюри по достоинству оценили сразу четыре работы. Фото: департамент культуры Брянской области
Изменить размер текста:

Брянский фотохудожник Николай Бабаянц прошел в финал Х международного конкурса фотографии «4383 дня детства», проходящего Минске. Жюри по достоинству оценили работы «Дети старого дома», «Перед овертаймом», «Юные японские болельщики на фан-зоне» и «Последняя атака». Снимки были сделаны в Москве, Анапе и в Дубровке, сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Конкурс создали по инициативе Белорусского детского фонда. В его коллекции хранится более двух тысяч фотографий.

В этом году на конкурс прислали 1055 фотографий из Беларуси, Украины, России, Филиппин, Польши, Израиля и других стран. Победителей назовут 20 мая.

К слову, Николай Бабаянц уже в третий раз участвует в этом конкурсе.

«Дети старого дома». Фото: департамент культуры Брянской области

«Дети старого дома». Фото: департамент культуры Брянской области

«Последняя атака» Фото: департамент культуры Брянской области

«Последняя атака» Фото: департамент культуры Брянской области

«Юные японские болельщики на фан-зоне» Фото: департамент культуры Брянской области

«Юные японские болельщики на фан-зоне» Фото: департамент культуры Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Трубчевском районе в пожаре погибла пенсионерка
На брянском полигоне уничтожили 3,6 тонны яблок
За неделю брянцы "подарили" мошенникам 457 тысяч рублей
В Брянской области на восстановление лесов выделят 133 миллиона рублей
В брянском зоопарке родились два маленьких дикобраза
В Клинцах девушка украла у подруги золотую цепочку с кулоном
Брянская область стала одной из лучших во всероссийской акции "Сохраним лес"
В брянском парке «Соловьи» насмерть разбилась 12-летняя девочка
В Брянске задержали украинку со шкурами лис
Чистота спасет мир
В Жуковке 16-летнему юноше грозит срок за кражу металлических труб
Возрождаем традиции
В Брянске на Кургане Бессмертия устроили танцы с шарманкой
Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова стала третьей на кубке Европы
35-летнего брянца с наркотиками задержали в Москве