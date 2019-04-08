Брянский фотохудожник поборется за главный приз международного конкурса
Брянский фотохудожник Николай Бабаянц прошел в финал Х международного конкурса фотографии «4383 дня детства», проходящего Минске. Жюри по достоинству оценили работы «Дети старого дома», «Перед овертаймом», «Юные японские болельщики на фан-зоне» и «Последняя атака». Снимки были сделаны в Москве, Анапе и в Дубровке, сообщают в департаменте культуры Брянской области.
Конкурс создали по инициативе Белорусского детского фонда. В его коллекции хранится более двух тысяч фотографий.
В этом году на конкурс прислали 1055 фотографий из Беларуси, Украины, России, Филиппин, Польши, Израиля и других стран. Победителей назовут 20 мая.
К слову, Николай Бабаянц уже в третий раз участвует в этом конкурсе.
«Дети старого дома». Фото: департамент культуры Брянской области
«Последняя атака» Фото: департамент культуры Брянской области
«Юные японские болельщики на фан-зоне» Фото: департамент культуры Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU