Брянский фотохудожник поборется за главный приз международного конкурса

8 Апр 18:12 2019-04-08T18:14:08+03:00

Жюри по достоинству оценили сразу четыре работы. Фото: департамент культуры Брянской области

Николай Бабаянц представит четыре работы на выставке «4383 дня детства»

Изменить размер текста: A A

Брянский фотохудожник Николай Бабаянц прошел в финал Х международного конкурса фотографии «4383 дня детства», проходящего Минске. Жюри по достоинству оценили работы «Дети старого дома», «Перед овертаймом», «Юные японские болельщики на фан-зоне» и «Последняя атака». Снимки были сделаны в Москве, Анапе и в Дубровке, сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Конкурс создали по инициативе Белорусского детского фонда. В его коллекции хранится более двух тысяч фотографий.

В этом году на конкурс прислали 1055 фотографий из Беларуси, Украины, России, Филиппин, Польши, Израиля и других стран. Победителей назовут 20 мая.

К слову, Николай Бабаянц уже в третий раз участвует в этом конкурсе.

«Дети старого дома». Фото: департамент культуры Брянской области

«Последняя атака» Фото: департамент культуры Брянской области

«Юные японские болельщики на фан-зоне» Фото: департамент культуры Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU