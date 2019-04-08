2019-04-08T17:58:30+03:00
Общество

За неделю брянцы "подарили" мошенникам 457 тысяч рублей

Злоумышленники стали чаще представляться сотрудниками банка
Мария Дедкова
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В Брянской области за неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами мошенников стали 12 человек. Они перевели злоумышленникам 457 тысяч рублей.

Большинство пострадавших поверили мнимым банковским работникам. Под предлогом отмены операции по списанию средств аферисты обманули жительниц Бежицы 57 лет и 71 года. На ту же уловку попалась и 55-летняя жительница Стародуба и 46-летняя жительница Володарского района.

В необходимость назвать пароли, чтобы вернуть по ошибке списанные с карты средства, поверила и 45-летняя жительница Бежицкого района.

33-летнему жителю поселка Любохна мнимый работник банка сообщил о блокировке карты. В итоге мужчина лишился 13,8 тысячи рублей.

А 54-летней пенсионерке из Бежицкого района города банковская сотрудница предложила обезопасить карту от мошенников. Узнав реквизиты, аферистка сняла 7,2 тысячи рублей.

Правоохранителям известны и другие случаи.

Сейчас сотрудники полиции проверяют обстоятельства всех преступлений.

- После проверок будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - За мошенничество злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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